TRT 1 (BENFICA FENERBAHÇE) maçı CANLI izle! TRT 1 HD, kesintisiz, donmadan MAÇ nasıl izlenir?

Futbol tutkunları, "Benfica- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesinde oynanacak bu kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Benfica- Fenerbahçe maçı canlı izle linki, yayın saati ve detayları merak ediliyor. İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri...

BENFICA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

BENFICA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertliler, Benfica deplasmanında Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 42. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 42. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1'i canlı yayın ile TRT 1 resmi internet sitesinden veya aşağıda yer alan frekans bilgileri ile televizyondan izleyebilirsiniz.

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

