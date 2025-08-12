Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, yerli ve yabancı oyuncularla temaslarını yoğunlaştırırken, takımların attığı adımlar futbol kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katarak ses getiren bir hamle yaptı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu transferi için girişimlere başladı. Transferde sıcak gelişmeler yaşanırken, gözler yavaş yavaş transfer döneminin sona ereceği tarihe çevriliyor. Transfer sezonu tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025-2026 Trendyol Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi!

TRANSFER SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. 30 Haziran'da başlayan transfer süreci, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre sona yaklaşırken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Transfer sezonunun son aşamasına girilmesiyle birlikte hareketlilik artıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini resmen duyurdu. Federasyonun 8 Mayıs 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, yaz transfer dönemi olan birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025'te başlayıp 12 Eylül 2025'te sona erecek. Ayrıca, ikinci transfer ve tescil dönemi de 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE TÜM TRANSFERLER