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Transfer dönemi saat kaçta bitiyor (11 Şubat Çarşamba)?

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Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala kulüpler son hamlelerini yapıyor. Federasyon tarafından belirlenen süreç de tamamlanmak üzere. 2024-2025 sezonu için belirlenen transfer tarihleri daha önceden açıklanmıştı. Büyük kulüpler başta olmak üzere birçok takım son dakika transferlerini gerçekleştiriyor. Ara transfer döneminin sona ereceği tarih ve saat merak konusu. Transfer dönemi saat kaçta bitiyor (11 Şubat Çarşamba)?

Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine saatler kaldı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yaparken federasyon tarafından belirlenen süreç de tamamlanmak üzere. Transfer dönemi saat kaçta bitiyor (11 Şubat Çarşamba)?

SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine saatler kaldı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yaparken federasyon tarafından belirlenen süreç de tamamlanmak üzere. Transfer dönemi saat kaçta bitiyor (11 Şubat Çarşamba)?

2024-2025 sezonu için belirlenen transfer tarihleri daha önceden açıklanırken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüpler başta olmak üzere birçok takım son dakika transferleri yapmaya devam ediyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla, kulüplerinde yeterince forma şansı bulamayan oyuncular yeni takımlar arıyor. Peki, Süper Lig'de ara transfer sezonu hangi tarihte ve saat kaçta sona erecek?

TRANSFER DÖNEMİ RESMİ OLARAK NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, takımlara kâğıt üzerinde de olsa son takviyelerini yapma fırsatı sunuyor. Kulüplerin transferlerini tamamlayabilmesi için verilen süre yavaş yavaş sona yaklaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre, ara transfer dönemi 13 Ocak'ta başlamıştı ve 11 Şubat Salı günü sona erecek. Transfer belgelerinin federasyona ulaştırılması için belirlenen son teslim saati ise gece yarısı 00.00 olarak belirlendi.

Transfer dönemi saat kaçta bitiyor (11 Şubat Çarşamba)?

TRANSFER DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN SON HAMLELER

Ara transfer döneminde Süper Lig'e birbirinden önemli oyuncular dahil oldu. Kulüpler, transferlerini resmi olarak açıklarken futbolseverler de yeni isimlerin ligde yaratacağı etkiyi merak ediyor. İşte son dönemde imza atan bazı oyuncular:

• Elan Ricardo ? Beşiktaş

• Abdülkadir Ömür ? Çaykur Rizespor

• Mustafa Eskihellaç ? Trabzonspor

• Mario Lemina ? Galatasaray

• Anel Husic ? Gaziantep FK (kiralık)

• Umut Bozok ? EyüpSpor

• Atakan Müjde ? Kasımpaşa

• Alvaro Morata ? Galatasaray

Bu transferlerle birlikte kulüpler, sezonun ikinci yarısında daha iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Transferlerin kağıt üzerinde tamamlanması yeterli olmayacak; kulüplerin, yeni oyuncuların lisans işlemlerini zamanında tamamlaması gerekiyor.

Son saatlere girilirken, sürecın nasıl şekilleneceği ve takımların kadrolarına yapacakları son eklemeler futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Transfer dönemi saat kaçta bitiyor (11 Şubat Çarşamba)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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