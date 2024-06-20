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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yaz transfer sezonu ne zaman?

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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yaz transfer sezonu ne zaman? Futbol severlerin merakla beklediği yaz transfer döneminin başlangıç tarihi belli oldu. Yeni sezon öncesi takımların kadrolarını güçlendireceği transfer dönemi yaklaşıyor.

Süper Lig'de yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları, takımlarının yapacakları transferleri heyecanla bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihleri açıklandı. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor ve kaç gün kaldı? TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yaz transfer sezonu ne zaman? İşte ayrıntılar...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci Transfer Dönemi veya diğer adıyla ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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