Trabzonspor St Gallen maçını hangi kanal veriyor? (ŞİFRESİZ) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Trabzonspor St Gallen rövanş maçını hangi kanal veriyor? Trabzonspor'un St Gallen ile yapacağı Konferans Ligi play-off rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Trabzonspor St Gallen maçını hangi kanal veriyor? Futbolseverler ayrıca Trabzonspor St Gallen ATV şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Trabzonspor St Gallen maçı yayın bilgisi haberimizde!

TRABZONSPOR ST GALLEN MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trabzonspor St Gallen maçını ATV verecek verecek. Trabzonspor'un St Gallen ile oynayacağı Konferans Ligi play-off rövanş maçının yayın hakkını ATV satın aldı. Trabzonspor St Gallen maçını güncel frekans bilgileri üzerinden ATV kanalından şifresiz izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR ST GALLEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor St Gallen maçı ATV'de. Trabzonspor ilk maçın rövanşında St Gallen'i kendi evinde ağırlayacak. Trabzonspor'un turu geçmesi için St Gallen'i mağlup etmesi gerekiyor.

Trabzonspor St Gallen maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR ST GALLEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor St Gallen maçı Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Mücadele saat 20.00'den itibaren ATV'den canlı olarak takip edilebilecek.