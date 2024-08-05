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Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman?

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Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman? Trabzonspor'un Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın tarihi ve detayları hala merak konusu oluyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı. Trabzonspor taraftarları maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Trabzonspor- Rapid Wien maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman?

TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman?

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

Biletler passo resmi sitesinden satışa çıkarıldı. Müsabakada Passolig kart ve PDF bilet uygulaması yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman?

TRABZONSPOR- RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN?

Bordo-mavili kulüp Rapid Wien ile 8 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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