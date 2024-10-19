Trabzonspor ve Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın sonucu futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Kritik öneme sahip bu maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, maçın skorunu ve önemli anlarını öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. İki takım da sahada üstün bir performans sergilerken, maç boyunca atılan bir gol oldu. Maç boyunca kritik pozisyonlar ve hakem kararları dikkat çekti. Peki, Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti!

TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi.

TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

22. dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

28. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Cham'ın ortasında ceza alanı içinde Lundstram'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasında topu Cham'dan alan Piatek'in ceza yayı hemen gerisinden şutunda, top üsten auta çıktı.

80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0

90+2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.