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Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var?

Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var?
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Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan futbol maçının 11'leri belli oldu. Trabzonspor'da hangi oyuncuların sahada olacağı merak konusu. Maçın 11'inde kimlerin yer alacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Papara Park'ta oynanacak olan ve saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor- Başakşehir mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşmayı Zorbay Küçük'ün yöneteceği bu önemli maçta, iki takımın sahaya süreceği ilk 11'ler ve maçın detayları merak konusu. Trabzonspor, kendi evinde kazanarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedeflerken, Başakşehir ise deplasmanda zorlu rakibini mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var?

TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var?

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı, Mendy, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Vİsca, Cham, Orsic, Banza

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Pelkas, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Piatek

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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