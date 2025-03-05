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Trabzonspor Atalanta'yı eledi mi? Trabzonspor'un U19 Gençlik Ligi Çeyrek Final rakibi kim oldu?

Trabzonspor Atalanta'yı eledi mi? Trabzonspor'un U19 Gençlik Ligi Çeyrek Final rakibi kim oldu?
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Saat 14.00'te Papara Park'ta Atalanta'yı konuk eden bordo mavililer normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla rakibini 5-4 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor Atalanta'yı eledi mi? Trabzonspor'un U19 Gençlik Ligi Çeyrek Final rakibi kim oldu?

Trabzonspor'un U19 Takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. Türkiye'nin ilk kez son 16 gördüğü turnuvada Atalanta'yı penaltılarla mağlup eden bordo mavililer tarih yazdı. Trabzonspor Atalanta'yı eledi mi? Trabzonspor'un U19 Gençlik Ligi Çeyrek Final rakibi kim oldu?

TRABZONSPOR ATALANTA'YI ELEDİ Mİ?

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda İtalyan ekibi Atalanta ile Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Daha sonra seri penaltı atışlarına geçildi.

Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

RAKİP BAYERN MUNIH VE INTER OLACAK

Trabzonspor, çeyrek finalde Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor bu tura kadar Buducnost, Sarajevo ve Juventus'u saf dışı bırakmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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