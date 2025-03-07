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Trabzonspor Akyazı Stadı'nda çatlaklar mı var? Trabzonspor sahasına ne oldu?

Trabzonspor Akyazı Stadı'nda çatlaklar mı var? Trabzonspor sahasına ne oldu?
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Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Akyazı Stadyumu'nda çatlaklar tespit edildi. Uzmanlar, dolgu zemin tehlikesine dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Trabzonspor Akyazı Stadı'nda çatlaklar mı var? Trabzonspor sahasına ne oldu?

Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nda çatlaklar meydana geldi. 2016 yılında sıfırdan inşa edilen ve dolgu toprak üzerine kurulan stadın duvarlarında çatlaklar oluştu. Trabzonspor Akyazı Stadı'nda çatlaklar mı var?

TRABZONSPOR AKYAZI STADI'NDA ÇATLAKLAR MI VAR?

Uzmanlar, dolgu toprak üstüne yapılan böylesine büyük yapıların zemin çökmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Stadyum yapıldıktan sonra uyarıda bulunan bazı uzmanlar, dolgu toprak tehlikesinin altını çizmişti. O isimler haklı çıktı. Ekol TV'nin haberine göre; Akyazı Stadyumu'nda bazı noktalar ciddi anlamda çatlamaya başladı.

2016 yılında inşası biten stadyum, heyelan sahasında çöken fay hattı üzerine inşa edilmişti. Ünlü jeolog Osman Bektaş, "Dolgunun üzerindeki Akyazı Stadı'nın bu ağırlığı taşıyabilmesi için 4600 tane fore kazık dikildi. Bütün bunlara rağmen sürekli olarak binada kırılmalar ve çatlamalar gözlendi. Bu binanın farklı oturmasından kaynaklı. Bina düzgün otursaydı sıkıntı olmazdı. Yüzeyde gördüğümüz kırıkların, altta ne durumda olduğunu bilmeden bir de buraya Şehir Hastanesini kurduk. Bu dolguda her an tehlike var..." diyerek tehlikeyi gözler önüne serdi.

Trabzonspor Akyazı Stadı'nda çatlaklar mı var? Trabzonspor sahasına ne oldu?

Trabzonspor Akyazı Stadı'nda çatlaklar mı var? Trabzonspor sahasına ne oldu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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