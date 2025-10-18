Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç yaşına rağmen motosiklet dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isim var: Toprak Razgatlıoğlu. Türkiye'nin Alanya ilçesinden çıkan bu yetenek, hız ve cesaretin sınırlarını zorluyor. Peki, bu başarıları nasıl yakaladı? Kariyerinin dönüm noktaları neler? Konu ile ilgili detaylı bilgiler haberin devamında yer alıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 doğumlu, Türk motosiklet yarışçısıdır. Superbike Dünya Şampiyonası'nda Yamaha takımı adına yarışmakta olan Toprak, 2021 yılında Superbike Dünya Şampiyonu olarak, Jonathan Rea'nın altı yıl süren şampiyonluk serisini sonlandırmış ve tarihteki ilk Türk dünya şampiyonu olmuştur.

Babası Arif Razgatlıoğlu'nun yönlendirmesiyle küçük yaşta motosiklete başlayan Toprak, Kenan Sofuoğlu gibi önemli isimlerden destek alarak kariyerini geliştirmiştir.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Bu durumda, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Genç yaşına rağmen motosiklet sporunda kazandığı başarılarla dünya çapında tanınan bir isim haline gelmiştir.

Kariyerine küçük yaşlarda başlayan Toprak, 7 yaşından itibaren motosiklet kullanmaya başlamış ve zamanla üst düzey yarışlarda Türkiye'yi temsil eden önemli bir sporcu olmuştur. 28 yaşındaki bu başarılı yarışçı, henüz genç olmasına rağmen 2021 yılında Superbike Dünya Şampiyonası'nı kazanarak motosiklet sporunda tarihi bir başarıya imza atmıştır.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU NERELİ?

Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'nin güney sahilinde yer alan turistik ve tarihi öneme sahip Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Alanya, Akdeniz bölgesinin önemli merkezlerinden biri olarak bilinir ve burada doğup büyüyen Toprak, küçük yaşlardan itibaren motosiklet sporuna babası Arif Razgatlıoğlu'nun etkisiyle yönelmiştir.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN KARİYERİ

Toprak Razgatlıoğlu'nun motosiklet kariyeri 7 yaşında başlamış ve 16 yaşında Türkiye Pist Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. İlk uluslararası yarışını 2014 yılında Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda kazanmıştır.

2015 yılında aynı kategoride şampiyonluk elde etmiş, 2017'de ise Avrupa Superstock 1000 klasmanında ikinci olmuştur. 2019 yılında Superbike Fransa ayağını kazanarak ilk Türk milli motosikletçi unvanını kazanmıştır.

2020'de PATA Yamaha takımıyla sezonun ilk galibiyetini Avustralya'da kazanmış, 2021 yılında ise Superbike Dünya Şampiyonası'nı kazanarak tarihe geçmiştir. 2022 sezonunda ise Dünya ikincisi olmuştur.