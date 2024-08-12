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Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaç şampiyonluğu var?

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Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu nereli, kaç yaşında? Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu aldığı ödüller neler? Dünya Superbike Şampiyonası ile yine adından söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu araştırılan ve merak edilen isimlerden biri. Peki Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu nasıl ünlü oldu?

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Dünya Superbike Şampiyonası'nda aldığı başarılar ile gündemde çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Toprak Razgatlıoğlu'nun bu zamana kadar kazandığı yarışlar, aldığı ödüller ve madalyalar merak ediliyor. İşte Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde Alanya'da dünyaya gelmiş, motor sporlarına olan ilgisini henüz 5 yaşındayken babası "Tek Teker Arif" olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'dan gelmiştir. Toprak, 16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırarak Türkiye Pist Şampiyonu olarak ilk büyük zaferini kazanmıştır.

2012 yılında İspanya'da düzenlenen Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak Türkiye'nin en genç şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2015 yılında Avrupa Superstock 600 şampiyonluğunu elde etti. Sezon boyunca İspanya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve Fransa'daki yarışlarda zirveye çıkarak adını duyurdu. Özellikle Magny Cours'daki final yarışında üçüncü olarak podyuma çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaç şampiyonluğu var?

Türkiye'de Motor Sporları Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalarda da 2009, 2011 ve 2012 yıllarında şampiyonluklar kazanan Toprak, dünya çapında da önemli başarılara imza attı. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda PATA Yamaha takımıyla Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.

Son olarak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağında Superpole yarışını kazanarak peş peşe 12. galibiyetini elde eden Toprak Razgatlıoğlu, bu başarısıyla şampiyona rekorunu kırmış oldu. Portimao'daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleşen yarışta, 10 tur sonunda damalı bayrağı birinci sırada gören Toprak, böylece Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaç şampiyonluğu var?

Betül Cirit
Betül Cirit
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Toprak Razgatlıoğlu Toprak Razgatlıoğlu Motosiklet Dünya Gündem Spor Haberler

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