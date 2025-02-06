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Toki yeni ucuz konut satışlarına başladı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ): İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere birçok farklı ilde zaman zaman daire satışı gerçekleştiriyor. Bazıları uygun fiyatlı olan 2+1 ve 3+1 konutların satışı için başvurular başladı.

TOKİ'nin uygun ödeme seçenekleri sayesinde Türkiye'deki hemen herkesin dikkatini çeken yeni konut kampanyasında süreç işliyor. İzmir'de yeni bir proje başlatıldığını duyuran Toki'nin projesinde 2+1 ve 3+1 olmak üzere 200'ü aşkın daire satışa çıktı. Söz konusu taşınmazlardan almak isteyenler bugünden itibaren başvuruda bulunabiliyor.

213 ADET KONUT İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

TOKİ; İzmir, Selçuk ilçesi, Zafer mahallesi 1. ve 2. Etap projeleri kapsamında üretilecek 213 adet konutun satışa çıkartılacağını duyurdu.

Satışa çıkartılacak konutlardan 42'si 2+1 ve 171'i 3+1 büyüklüğünde.

TOKİ DAİRELERİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İzmir Selçuk ilçesinde satılacak dairelere başvurular, 05 Şubat 2025 (dün) tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 14 Şubat 2025 olarak açıklandı. Başvuru bedeli ise, 10.000 TL olarak duyuruldu. TOKİ tarafından başvuru yapılacak banka şubesi, TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak açıklandı. Bunun yanı sıra e-Devlet başvurularının 13 Şubat 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak açıklanırken, kura tarihi 24 Şubat 2025 olarak aktarıldı. Sözleşme imzalanacak banka şubesi ise, TC. Ziraat Bankası AŞ. Selçuk/İzmir. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 05 Mart 2025 - 19 Mart 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 01 Nisan 2025 - 04 Nisan 2025 olarak açıklandı. Bu noktada asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu belirtildi.

AİLEDEN SADECE BİR KİŞİ BAŞVURABİLECEK

İzmir Selçuk ilçe sınırlarında 3 yıldır ikamet edenlere ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olanlara bahsedilen taşınmazların satılacağı duyuruldu. TOKİ tarafından başvuru sahiplerinde, T.C vatandaşı olma şartının aranacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra 18 yaşının doldurulmuş olması gerektiği belirtildi.

TOKİ tarafından satılacak dairelere başvuru yapacak kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, sadece bir başvuru yapılabileceği açıklandı. Bu noktada birden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi.

Daireler için borç bakiyesinin, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödeneceği belirtildi. Ayrıca konutlar için borç bakiyesi ve aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı belirtildi.

Toki yeni ucuz konut satışlarına başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Emlak
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

TOKİ sayesinde Gecekondu ülkesi olmaktan çıktık.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Bir tanıdığım da evi olmadigi için evlenemiyor, tokiye yazıldı beş yıldır bekliyor, bu TOKİ acaba sadece kendi taraftarına mi veriyor, bilen biri varsa yazsinlutfen

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

iki tane daire var yüz milyon insan var kime çıkar? gideceği yer belli herhalde kpssde kazanıp mülakatta elenenlere çıkmaz

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bu daireler yenimi Yoksa borcunu ödeyemeyenlerden geri alınan dairelermi Net bir açıklama gerekiyor

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Haber YorumlarıDağıstan:

Satacağınıza 6 şubattan beri ev sahibi yapmadığınz depremzedeleri yerleştireydiniz bari

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