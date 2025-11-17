Türkiye'nin en kapsamlı sosyal konut girişimi olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, vatandaşlara uygun fiyatlı konut fırsatı sunmaya devam ediyor. TOKİ Sosyal Konut Projesinde TC numarası ile başvurular bitti mi?, TOKİ konut başvuruları herkese açıldı mı?, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman?, TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?, TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak? gibi tüm merak edilen sorular detaylı şekilde yanıtlıyoruz...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE TC NUMARASI İLE BAŞVURULAR BİTTİ Mİ?

2025 yılı kampanyasında, önceki projelerde olduğu gibi başvuru yoğunluğunu önlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) son rakamına göre başvurular alındı. Başvuruların ilk 5 gününde TCKN'nin son rakamı baz alınarak sıralama yapıldı:

10 Kasım: TCKN son rakamı "0" olan vatandaşlar

11 Kasım: Son rakam "2" olanlar

12 Kasım: Son rakam "4" olanlar

13 Kasım: Son rakam "6" olanlar

14 Kasım: Son rakam "8" olanlar

Bu süreç tamamlandıktan sonra, 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurular 18 Aralık 2025'e kadar alınacak. Böylece TCKN'ye göre yapılan başvurular sona ermiş oldu.

TOKİ KONUT BAŞVURULARI HERKESE AÇILDI MI?

Evet, TCKN'ye göre öncelikli başvurular tamamlandıktan sonra tüm vatandaşlara başvuru hakkı açılmıştır. 15 Kasım – 18 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurular yapılabilecek. Başvuru süreci online olarak tamamlandığı için, herhangi bir fiziki yoğunluk yaşanmayacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekilişleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ilan edildikten sonra konut teslimleri 2027 Mart itibarıyla başlayacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapacak vatandaşlar için belirlenen şartlar detaylı şekilde aşağıdaki gibidir:

HANEHALKI VE VATANDAŞLIK ŞARTLARI

Başvuru sahibi en az 18 yaşında olmalı ve 10 yıldır T.C. vatandaşı olmalıdır.

Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklar üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmamalıdır.

İKAMET ŞARTLARI

İl merkezi projelerinde, başvuru sahibinin 1 yıldan az olmamak kaydıyla o ilde ikamet etmesi gerekir.

İlçe ve belde projelerinde benzer şekilde ikamet şartı uygulanır.

Deprem bölgesi illerinde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) başvuru yapanlar, proje ilinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet etmeli veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmalıdır.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri için ikamet süresi 3 yıl olarak uygulanır.

MAL VARLIĞI ŞARTLARI

Başvuru sahiplerinin, eşlerinin ve çocuklarının 24 Ekim 2025 itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konutu bulunmamalıdır.

Gayrimenkul hisselerinin toplam değeri 1 Milyon TL'yi aşamaz.

GELİR ŞARTLARI

İstanbul dışındaki iller için, başvuru sahibi ve hane halkı gelirinin aylık net 127.000 TL'yi geçmemesi gerekmektedir.

İstanbul'da bu sınır 145.000 TL olarak belirlenmiştir.

ÖZEL KATEGORİLER

3 ve daha fazla çocuklu aileler, genç kategorisi ve şehit/gazi kategorileri için özel şartlar uygulanır.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK?

İSTANBUL DIŞI İLLERDE FİYAT VE ÖDEME PLANI

55 m² 1+1 konut: 1.800.000 TL, yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade, aylık 6.750 TL taksit

65 m² 2+1 konut: 2.200.000 TL, yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade, aylık 8.250 TL taksit

80 m² 2+1 konut: 2.650.000 TL, yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade, aylık 9.938 TL taksit

İSTANBUL İÇİN FİYAT VE ÖDEME PLANI

55 m² 1+1 konut: 1.950.000 TL, yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade, aylık 7.313 TL taksit

65 m² 2+1 konut: 2.450.000 TL, yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade, aylık 9.188 TL taksit

80 m² 2+1 konut: 2.950.000 TL, yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade, aylık 11.063 TL taksit

Tüm ödemeler sabit taksitli olarak 240 ay vadeye bölünmüş olup, şehit aileleri ve özel kategorilerde ödemeler konut teslimini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde uygulanacaktır.