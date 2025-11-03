TOKİ Sosyal Konut başvuru şartları nedir? 2025 kimler TOKİ Sosyal Konut'a başvurabilir?

2025 yılında TOKİ 500 Bin Sosyal Konut projesine başvurmak isteyenler için belirlenen şartlar merak ediliyor. Peki kimler bu projeye dahil olabilir? Başvuruda yaş, gelir durumu, konut sahibi olmama gibi kriterler ön plana çıkıyor. Başvuru süreci ve hangi vatandaşların başvuru yapabileceğiyle ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut projesine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar şunlardır:

Vatandaşlık ve yaş: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.

İkamet şartı: Başvuru yapılacak il veya ilçede, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıl ikamet etmiş olmak.

Konut sahibi olmama: Başvuru sahibi, eşi ve çocuklarının 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konutu bulunmamalıdır.

Gelir kriteri: Aylık hane halkı net geliri, başvuru döneminde son 12 ay ortalaması olarak en fazla 127.000 TL olmalıdır; İstanbul için bu sınır 145.000 TL'dir.

Başvuru sayısı: Her hane halkı adına yalnızca tek başvuru yapılabilir.

Özel kategoriler: Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, üç ve daha fazla çocuklu aileler ve gençler (18–30 yaş) gibi kategorilere göre kontenjan ve konut tipleri ayrılmıştır.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Banka şubeleri üzerinden başvuru: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025.

E-Devlet üzerinden başvuru: 10 Kasım 2025 – 18 Aralık 2025.

TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Banka Şubeleri: Proje ilindeki yetkili bankalara giderek başvuru formu doldurabilir, gerekli belgeler ile başvuru tamamlanabilir.

E-Devlet: e-Devlet portalına giriş yaparak, TOKİ hizmetleri üzerinden başvuru online olarak yapılabilir. Bu yöntemle adaylar, başvuru sürecini hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabilir.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Banka şubelerinde: Kimlik, gelir belgesi ve varsa ek belgeler ile başvuru formu doldurulur ve başvuru kaydı gerçekleştirilir.

E-Devlet üzerinden: Portalda "TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu" bölümüne girilip gerekli bilgiler doldurulur, taahhütnameler onaylanır ve başvuru elektronik olarak tamamlanır.