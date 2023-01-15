TOKİ Sakarya kuraları ne zaman çekilecek? Sorusunun cevabı netleşti. Hak sahipleri kuraların ne zaman ,hangi tarihlerde çekileceğini merak ediyor. Peki, TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman? TOKİ Sakarya kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? Sakarya'nın hangi ilçelerine kaç TOKİ yapılacak? TOKİ 500 TL başvuru ücreti iade edilecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için kura çekim heyecanı il il ilçe ilçe devam ediyor. TOKİ nin ocak ayı kura çekim takvimini hafta hafta yayınlarken Sakaryalı vatandaşlar iseTOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman ,sat kaçtave neredegerçekleştirileceğini sorguluyor. Peki, TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman? TOKİ Sakarya kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? Sakaryanın hangi ilçelerine kaç TOKİ yapılacak? TOKİ 500 TL başvuru ücreti iade edilecek mi? Detaylar haberimizde...

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sakarya'da yaklaşık 50 bin kişinin başvuru yaptığı İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için kura çekilişleri Sakarya'daki bin 750 konut için 16 Ocak tarihinde başlayacak. Sakarya kuraları, 16 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da Serdivan Spor Salonu'ndanoter huzurunda çekilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TKLAYINIZ!

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİSakarya kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.

SAKARYA HANGİ İLÇESİNE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Sakarya'ya toplamda 2 bin 750 konut inşa edecek. Sakarya'ya yapılacak TOKİ konutları şu şekilde:

Merkez: 1.760

Arifiye: 120

Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi: 250

Hendek: 220

Kocaali ilçesi Caferi'ye Mahallesi: 300

Taraklı ilçesi: 100 konut olmak üzere toplam 2.750 TOKİ inşa edilecek.

TOKİ İADE ÖDEMELERİ NE ZAMAN, 500 TL İADE EDİLECEK Mİ?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapıldı. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.) Sosyal konut projesinde konut ve arsa için Başvuru Bedeli 500 TL iş yeri için ise başvuru bedeli 2000 TL'dir. TOKİ kuralarında hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında geri verilecek. Vatandaşlar ücret iadelerini ödeme yaptığı banka ve atmlerinden geri alabilecekler..