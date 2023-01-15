TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman? TOKİ Sakarya kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak?
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TOKİ Sakarya kuraları ne zaman çekilecek? Sorusunun cevabı netleşti. Hak sahipleri kuraların ne zaman ,hangi tarihlerde çekileceğini merak ediyor. Peki, TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman? TOKİ Sakarya kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? Sakarya'nın hangi ilçelerine kaç TOKİ yapılacak? TOKİ 500 TL başvuru ücreti iade edilecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için kura çekim heyecanı il il ilçe ilçe devam ediyor. TOKİ nin ocak ayı kura çekim takvimini hafta hafta yayınlarken Sakaryalı vatandaşlar iseTOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman ,sat kaçtave neredegerçekleştirileceğini sorguluyor. Peki, TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman? TOKİ Sakarya kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? Sakaryanın hangi ilçelerine kaç TOKİ yapılacak? TOKİ 500 TL başvuru ücreti iade edilecek mi? Detaylar haberimizde...
Sakarya'da yaklaşık 50 bin kişinin başvuru yaptığı İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için kura çekilişleri Sakarya'daki bin 750 konut için 16 Ocak tarihinde başlayacak. Sakarya kuraları, 16 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da Serdivan Spor Salonu'ndanoter huzurunda çekilecek.
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TOKİSakarya kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.
TOKİ Sakarya'ya toplamda 2 bin 750 konut inşa edecek. Sakarya'ya yapılacak TOKİ konutları şu şekilde:
- Merkez: 1.760
- Arifiye: 120
- Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi: 250
- Hendek: 220
- Kocaali ilçesi Caferi'ye Mahallesi: 300
- Taraklı ilçesi: 100 konut olmak üzere toplam 2.750 TOKİ inşa edilecek.
Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapıldı. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.) Sosyal konut projesinde konut ve arsa için Başvuru Bedeli 500 TL iş yeri için ise başvuru bedeli 2000 TL'dir. TOKİ kuralarında hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında geri verilecek. Vatandaşlar ücret iadelerini ödeme yaptığı banka ve atmlerinden geri alabilecekler..