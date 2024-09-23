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TOKİ'nin merakla beklenen kampanyası yürürlüğe girdi! İşte kampanyadan yararlanma şartları

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25'lik indirim kampanyası başlattı.

TOKİ, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

KAMPANYADA KISMİ ÖDEME DE MÜMKÜN

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

SON BAŞVURU 18 EKİM

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

İŞTE KAMPANYA ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

TOKİ'nin merakla beklenen kampanyası yürürlüğe girdi! İşte kampanyadan yararlanma şartları
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Emlak

İklim Değişikliği Ekonomi Finans Emlak Toki

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