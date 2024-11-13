TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin de yer aldığı 44 ilde toplam 901 arsa satışa sunacak.

Söz konusu arsalara sahip olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Kolay ödeme imkanlarıyla satışa çıkarılan arsaların fiyat ve konum bilgileri de açıklandı. Satışa sunulan arsalar, 27 ila 29 Kasım tarihleri arasında açık artırma usulü ile yeni sahiplerini bulacak.

Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade ya da yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ödeme imkanlarıyla sahip olabilecek.

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Satışa çıkarılan 901 arsanın bulunduğu iller ise şu şekilde: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

Açık artırmalar, 27 ila 29 Kasım tarihleri arasında saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.