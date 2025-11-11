Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında vatandaşların güvenli ve şeffaf bir şekilde başvuru yapabilmesi için belirli bir ödeme süreci öngörmüştür. Bu süreçte başvuru bedeli ve ödeme yöntemleri kritik bir rol oynar. Peki, TOKİ başvuru parası nasıl yatırılır? TOKİ başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ BAŞVURU PARASI NASIL YATIRILIR?

TOKİ başvuru parası yatırma süreci, başvurunun e-Devlet üzerinden tamamlanmasının ardından başlar. Başvuru sahibi bilgilerinin sisteme girilmesinin ardından TOKİ, ilgili başvuruya özel bir banka hesabı açar ve bu hesap bilgilerini SMS yoluyla başvuru sahibine iletir.

Başvuru ücreti yalnızca bu banka hesabına yatırılabilir. Ödeme yöntemleri arasında:

EFT (Elektronik Fon Transferi)

Havale

ATM üzerinden nakit yatırma

Banka şubesi aracılığıyla ödeme yer almaktadır.

Ödeme süresi sınırlıdır ve belirlenen süre içinde başvuru ücretinin yatırılmaması durumunda başvuru otomatik olarak iptal edilir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin, hesap ve IBAN bilgilerini kontrol ederek ödemeyi zamanında gerçekleştirmesi büyük önem taşır.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

TOKİ başvuru ücreti, yalnızca TOKİ tarafından yetkilendirilmiş bankalar aracılığıyla yatırılabilir. Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden bilgileriniz onaylandıktan sonra, size özel olarak açılan hesaba yönlendirilirsiniz.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında belirlenen 5 bin TL başvuru ücreti, sistem tarafından verilen IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yolu ile ödenebilir. Başvurunun geçerli sayılması için ödemelerin sadece bu hesaplar üzerinden yapılması gerekmektedir.

Başvuru takip işlemleri ise e-Devlet TOKİ sekmesinde yer alan "Başvuru Listesi" üzerinden yapılabilir. Bu sayede başvurunuzun durumu anlık olarak takip edilebilir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ KREDİ KARTI İLE ÖDENİR Mİ?

TOKİ başvuru sistemi, kredi kartıyla ödeme seçeneğini içermemektedir. Başvuru bedeli yalnızca belirlenen banka kanalları üzerinden EFT, havale, ATM veya banka şubesi aracılığıyla yatırılabilir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla TOKİ başvuru ücreti, sosyal konut projeleri için 5 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel, başvurunun geçerli sayılabilmesi için ödenmesi gereken zorunlu bir tutardır.