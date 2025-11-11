TOKİ başvuru parası iade edilecek mi, ne zaman iade edilecek? TOKİ'ye yatırılan 5 bin TL nasıl geri alınır, nereden iade edilecek?

TOKİ başvuru parası, sosyal konut projelerine başvuran vatandaşlar için önemli bir ön kayıt bedeli olarak öne çıkıyor. Kura çekilişi sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanamayan kişiler, yatırdıkları başvuru ücretini geri alma hakkına sahip oluyor. Peki, TOKİ başvuru parası iade edilecek mi? TOKİ'ye yatırılan 5 bin TL nasıl geri alınır? TOKİ başvuru parası ne zaman iade edilecek? Detaylar haberimizde...

TOKİ BAŞVURU PARASI İADE EDİLECEK Mİ?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında başvuru yapan vatandaşlardan belirli bir ön kayıt bedeli almaktadır. Bu bedel, genellikle 5.000 TL olarak belirlenmektedir. TOKİ başvuru parası, konut sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlara iade edilmektedir.

Kura çekilişi sonucunda adı çıkmayanlar, gelir sınırını aşanlar, ikamet şartını taşımayanlar veya kendisinin ya da eşinin üzerine kayıtlı konut bulunanlar, başvuru ücretini geri alma hakkına sahiptir. Böylece başvuru yapan herkesin yatırdığı para güvence altındadır ve belirlenen kriterleri sağlamayan kişilere geri ödenir.

TOKİ'YE YATIRILAN 5 BİN TL NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ'ye yatırılan 5.000 TL'nin geri alınması süreci oldukça basittir. Kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ, iade listelerini belirler ve bu listeye göre başvuru sahiplerine ödeme yapılır. İade süreci, genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ile 1 hafta arasında başlatılır.

Başvuru sahipleri, iade işlemi için iki yöntem kullanabilir:

Bankaya Şahsen Başvuru: Başvuru sırasında paranın yatırıldığı banka şubesine giderek iade talebinde bulunmak.

Mobil veya Online Başvuru: Bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri üzerinden iade talebi oluşturmak.

Bu süreçte önemli olan, paranın yatırıldığı banka üzerinden iadenin yapılacak olmasıdır. Çoğu zaman bu bankalar Ziraat Bankası ve Halkbank'tır.

TOKİ BAŞVURU PARASI NEREDEN İADE EDİLECEK?

TOKİ başvuru parası, başvuru sırasında yatırılan banka hesabı üzerinden iade edilir. Bu yöntem, işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Başvuru sahipleri, iade sürecinde şunları yapabilir:

Başvuru sırasında parayı yatırdığı banka şubesine giderek iade talebinde bulunmak

Bankanın mobil uygulaması üzerinden online olarak iade başvurusu yapmak

TOKİ ve bankalar, iade sürecinde herhangi bir ek ücret veya kesinti uygulamaz. Bu da başvuru sahiplerinin yatırdıkları parayı tam olarak geri alacakları anlamına gelir.

TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Başvuru ücretinin iadesi, kura çekilişi tamamlandıktan sonra başlar. Genellikle süreç şöyle işler:

Kura çekilişi yapılır ve hak sahipleri belirlenir.

TOKİ ve anlaşmalı bankalar, iade alacakların listesini netleştirir.

Kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ile 1 hafta içinde iade işlemleri başlatılır.

Bu süre, projeden projeye değişiklik gösterebilir; ancak çoğu zaman başvurunun tamamlanmasından kısa bir süre sonra vatandaşlar paralarını geri alabilir.

TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

TOKİ başvuru parası, başvuru sırasında belirlenen bankalara yatırılır. Çoğu sosyal konut projesinde yetkili bankalar şunlardır:

Ziraat Bankası

Halkbank

Başvuru sahipleri, yatırılan bu bedeli iade alabilmek için başvuru yaptıkları bankayı kullanmak zorundadır. Yani iade işlemi sadece başvuru yapılan bankadan yapılır; farklı bir banka veya üçüncü şahıs üzerinden iade mümkün değildir.