TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor, başvurular nereden yapılır? 2025 TOKİ projesi şartları neler, kimler yararlanabilecek?

Türkiye'de sosyal konut üretimini artırarak vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamayı hedefleyen TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi, büyük şehirler ve deprem riski yüksek bölgelerde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Projeye başvuruların nereden ve ne zaman yapılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ başvuruları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLADI MI?

TOKİ'nin başlattığı 500 bin sosyal konut projesinde ilk adımlar atıldı. Bakan Kurum'un açıklamasına göre:

TOKİ tarafından yürütülen projeler kapsamında toplam 280 bin konutun yapımı sürüyor. 50 bin sosyal konutun inşası büyük oranda tamamlanırken, 100 bin konut ise bitirme aşamasına geldi. Ayrıca, 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 247 bin konutun inşasına başlanmış durumda. Bu gelişmeler, Türkiye'de konut arzının hızla artırıldığını ve sosyal konut ihtiyacının kısa sürede karşılanacağını gösteriyor.

Bakan Kurum, "Yeni sosyal konut projelerimizi de dahil ettiğimizde, Türkiye'de konut sorunu büyük ölçüde çözülecek ve kira fiyatları da düşüşe geçecektir" diyerek, projenin kira piyasası üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaptı.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projenin resmi başlangıç tarihleri, iller ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. İhaleye çıkan toplam 165 bin 55 sosyal konutun büyük bir bölümü olan 128 bin 378 konut, öncelikle büyükşehirlerde hayata geçirilecek. TOKİ, konutların inşaat sürecini belirlenen takvime göre aşamalı olarak yürütüyor.

Öncelik ise İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ilçelere verildi:

İstanbul'da Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut yapılacak.

Ankara'da Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646 konut inşa edilecek.

İzmir'de ise Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla ve Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut üretilecek.

Bu takvim, başvuruda bulunacak vatandaşların planlama yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Başvuru tarihleri ve konut teslim süreçleriyle ilgili en güncel bilgilere TOKİ'nin resmi web sitesi ve duyuruları üzerinden ulaşmak mümkün.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Proje kapsamında başvuru şartları, sosyal konutların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla belirlenmiştir. Başvuru yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken temel kriterler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Konut sahibi olmamak.

Gelir kriterine uygunluk: Hane gelirinin belirlenen üst sınırı aşmaması.

TOKİ'nin belirlediği diğer kriterleri sağlamak (başvuru sırasında detaylı belgeler talep edilecek).

Başvurular, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak veya belirlenen bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Projenin sürdürülebilirliği ve adil dağılım için şartların titizlikle kontrol edildiğini belirtmek gerekir.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu projeden özellikle konut sahibi olmayan ve kira yükü altında zorlanan vatandaşlar yararlanabilecek. Bakan Kurum, katıldığı bir televizyon programında sosyal konutların kira fiyatlarının düşmesine katkı sağladığını ifade etti ve deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde de konut arzının artırıldığını söyledi.

Sosyal konut başvurularında ise, büyükşehirler ve öncelikli ilçelerde yaşayan vatandaşların öncelikli olma ihtimali yükseliyor. Böylece, konutlar hem yoğun şehirleşmenin yaşandığı alanlarda hem de ihtiyaç duyulan deprem bölgelerinde uygun maliyetli yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

İhaleye çıkan sosyal konutların önemli bir bölümü büyükşehirlerde yoğunlaşıyor. Öne çıkan rakamlar şöyle:

İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut

Ankara: Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646 konut

İzmir: Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla ve Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut

Bu planlama ile büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların sosyal konutlara ulaşımı kolaylaştırılırken, şehirlerdeki konut arzının artırılması sayesinde kira fiyatlarının dengelenmesi amaçlanıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi, 2025 sonunda temel atma işlemleriyle başlayacak ve inşaatların 2026 yılında hızla ilerlemesi planlanıyor. Projenin kademeli teslimatı ise 2027'den itibaren başlayarak 2030 yılına kadar sürecek. Özellikle deprem riski yüksek bölgeler öncelikli olacak ve konut teslimleri bu alanlarda hızlandırılacak.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TOKİ başvuruları, genellikle iki ana kanal üzerinden yapılmaktadır: