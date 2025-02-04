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TOKİ, 50 şehirde ucuza arsa satışına başladı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 50 şehirde 834 arsanın satışına başladı. Uygun fiyatlarla sunulan bu arsalar, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Arsalar; 19, 20, 21 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmayla ihale usulüyle satılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, Balıkesir, Diyarbakır'ın da dahil olduğu 50 ilde 834 arsayı satışa çıkardı. TOKİ arsa satışlarını açık artırma usulü ile ihaleye üzerinden gerçekleştirecek. İhale tarihleri ise 19, 20, 23 Şubat 2025 olarak belirlendi.

DÜŞÜK PEŞİNAT UZUN VADE

TOKİ'nin 50 ildeki arsa satışları için muhtelif ödeme seçenekleri bulunuyor. Yüzde 25 peşin ödeme ile geri kalan miktar 48 ay vadeye bölünecek. 6 aylık dönem için faiz oranı en fazla yüzde 12,5, yıllık ise en fazla yüzde 25 olacak uygulanacak.

Yüzde 45 peşin ödeme ile geri kalan miktar 36 ay vadeye bölünecek. 6 aylık dönem için faiz en fazla yüzde 7,5, yıllık ise en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak. Peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

İSTANBUL DA LİSTEDE

Adana, Aksaray, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Yalova, Ağrı, Amasya, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Şanlıurfa.

TOKİ, 50 şehirde ucuza arsa satışına başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısemson 12:

Erzurum'da bedava verseler almam hem insanları çok soğuk hem kendisi

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Satın ülkeyi

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

milletin malini millete satiyorlar ülkede adeta satilmadik dag tas orman su kalmadi bu paralar nerde nereye harcandi diye sorma hakki olmayan ve kimin malini kime satiyorsun diye sorgulamayan bir millet, her millet arzu ettigi sekilde yönetilirmis ülkeyi satanlar kadar ülkenin parsel parsel satilmasina seyirci kalanlarda sucludur.

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