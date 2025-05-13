TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI! TOKİ konut başvuru ekranı açıldı mı? Başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 250 bin konut başvuru ekranı ne zaman açılacak sorusu, dar ve orta gelirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ 250 bin konut başvuru ekranı üzerinden ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, başvuru şartlarını ve sürecin detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ konut başvuru ekranı açıldı mı? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.

"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvurular henüz başlamadı.

SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI: