Threads platformunun Türkiye'de tekrar açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Uzun süredir erişime kapalı olan Instagram'ın yeni sosyal medya alternatifi Threads, Rekabet Kurumu'nun Meta'ya yönelik soruşturması ve ardından kabul edilen taahhütler sonrası tekrar kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Threads Türkiye'de ne zaman açılacak ve açılacak mı? Geri dönüş şartları neler?

Twitter (X) benzeri özelliklerle Meta tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Threads, uzun süredir Türkiye'de erişime kapalıydı. Ancak Rekabet Kurumu'nun Meta'ya yönelik başlattığı soruşturma sonrası şirketin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle, Threads'in Türkiye'de tekrar açılıp açılmayacağı tartışma konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

THREADS TÜRKİYE'DE NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILIYOR MU?

Threads'in Türkiye'de yeniden erişime açılması için Rekabet Kurumu ile Meta arasında görüşmeler tamamlandı. Meta'nın sunduğu taahhütlerin kabul edilmesinin ardından platformun yakın zamanda Türkiye'de tekrar kullanıma açılması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz açıklanmadı.

Threads Türkiye'ye geri mi dönüyor? Threads Türkiye'de ne zaman açılacak ve açılacak mı, Rekabet Kurumu süreci ve geri dönüş şartları neler?

THREADS TÜRKİYE NEDEN KAPANDI?

Threads, Türkiye'de erişime kapatıldı çünkü Rekabet Kurumu Meta hakkında bir soruşturma başlattı. Kurum, şirketin rekabeti engelleyen uygulamaları ve kullanıcı verilerinin yönetimiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Meta'nın bu soruşturma kapsamında sunduğu taahhütler kabul edilene kadar platform Türkiye'de erişime kapalı kaldı.

THREADS NEDİR?

Threads, Meta tarafından geliştirilen ve Twitter (X) benzeri bir deneyim sunan sosyal medya platformudur. Kısa mesajlaşma, anlık paylaşımlar ve takipçilerle etkileşim odaklı bir yapı sunan Threads, kullanıcıların hızlı ve kolay şekilde fikirlerini paylaşmasını amaçlar. Instagram ile entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, Instagram hesaplarıyla Threads'e kolayca bağlanabilir.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
