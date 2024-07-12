TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | TFF başkanlık seçimi ne zaman, kimler aday olacak?

2024 Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu veya 27. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanını belirlemek üzere gerçekleştirilecek. TFF başkan adayları belli olmaya başladı. TFF 2024 seçimi hangi tarihte yapılacak ve TFF başkanlık için aday olanlar kimler? TFF başkanın görev süresi kaç yıl? İşte, TFF başkanlık süreci ile ilgili merak edilenler..

2024 TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 27. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, yeni başkanını seçmek üzere 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'daki JW Marriott Oteli'nde düzenlenecek. Bu genel kurulda, TFF'nin yeni lideri belirlenecek ve spor kamuoyu tarafından merakla beklenen başkanlık yarışı sonuçlanacak.

2024 TFF BAŞKANLIK ADAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 27. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için başkan adayları belli oldu: Servet Yardımcı, Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adayları olduğu kesinleşti. Ancak İsmail Uyanık ve Ardal Akış henüz resmi bir adım atmamış durumda.

TFF BAŞKANLIK GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL?

TFF seçimli başkanlık görev süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir.