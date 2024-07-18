TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur?

Türkiye Futbol Federasyonu 2024 seçimleri bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Kongrede, önce Mehmet Büyükekşi yönetiminin 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi hesap ve faaliyetleri ibraya sunulacak, ardından 2024-2025 bütçesi oylanacak. TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? Detaylar haberimizdedir…

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ADAYLARI KİMLER?

TFF başkanlık seçimleri için adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nün 38. maddesi gereğince 11 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Bu süreçte resmen başkan adayı olan isimler şunlardı:

İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU

Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Ancak, Servet Yardımcı seçimlere kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu durumda, Mehmet Büyükekşi TFF başkanlık seçimlerinde adaylığını sürdüren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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TFF BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



TFF seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeni dönemin başkanı belirlenmiş olacak. Seçilecek olan TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.

Üç adayın başkanlık seçimine katılabilmesi için bugün Genel Kurul Divanı'na, delegelerin beşte birinden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege sadece bir başkan adayı için imza verebilir.