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TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 futbol sezonunun hakemlerini duyurdu. Yeni sezonun hakem kadrosu merakla beklenirken, TFF'nin açıklaması futbol camiasında büyük bir ilgi uyandırdı. Futbol severler, yeni sezonda hangi isimlerin hakem olacağını merak ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakemleri ilan etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, MHK yeni sezonda düdük çalacak hakemleri belirledi. Peki, 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler?

2024- 2025 SEZONU HAKEMLERİ KİMLER?

MHK'nin belirlediği yeni sezonda 25 kişilik orta hakem listesinde Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).

VAR HAKEMLERİ KİMLER?

Video Yardım Hakem (VAR) listesinde ise şu 13 hakem bulunuyor:

Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Özgür Yankaya (Edirne), Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Öztoprak (İstanbul), Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç (İzmir), Alper Çetin (Kocaeli), Koray Gençerler (Manisa), Erkan Engin (Sakarya), Bülent Birincioğlu (Trabzon).

Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında görev yapan 25 hakem, bu sezon da listede kendine yer buldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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