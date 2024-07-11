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Termal Uzmanı Prof. Dr. Karl Ludwig Resch Marmaris'te incelemelerde bulundu: Türkiye termal sularını değerlendirirse bu alanda dünyanın merkezi olur

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Dünyanın en önemli termal kaynaklarına sahip Türkiye'de devam eden termal tesislerle turizmin rotası değişiyor. Bugüne kadar güneş, kum ve doğal güzelliklere yönelik devam eden turizmin önümüzdeki süreçte sağlık ve termal turizmle taçlandırılması hedeflendiği belirtildi. Marmaris'te devam eden Kızılbük GYO'nun yatırımlarını inceleyen Dünyaca ünlü Termal Uzmanı Prof. Dr. Karl Ludwig Resch, "Türkiye termal sularını değerlendirirse bu alanda dünyanın merkezi olur" dedi.

Türkiye'nin en önemli turizm yatırımları arasında yer alan ve Marmaris'teki nitelikli ilk termal tesis özelliği taşıyan İçmeler Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi kapılarını uzmanlara açtı. Tesislerde incelemelerde bulunan Dünyaca ünlü Termal Uzmanı Prof. Dr. Karl Ludwig Resch, ülkemizin termal suları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin termal kaynaklar bakımından adeta dünyanın merkezi konumunda olduğunu ifade eden Alman Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Karl Ludwig Resch, Kızılbük GYO'nun Türkiye'deki sağlık turizmine büyük etkisi olan şifalı kaynakların değerlendirilmesi adına önemli bir yatırıma imza attığını kaydetti. Uzun yıllar Saksonya SPA Derneği'nin başkanlığını üstlenen, bu süreçte sağlık turizmi ve SPA sektörünün Almanya'daki gelişimine liderlik eden Prof. Dr. Resch, elindeki potansiyeli değerlendirmesi halinde Türkiye'nin termal turizmde dünyada lider olabileceğini kaydetti.

Termal Uzmanı Prof. Dr. Karl Ludwig Resch Marmaris'te incelemelerde bulundu: Türkiye termal sularını değerlendirirse bu alanda dünyanın merkezi olur

"TÜRKİYE, 2024'ÜN İLK 4 AYINDA 849,6 MİLYON DOLAR TERMAL TURİZMDEN GELİR ELDE ETTİ"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde 428.072 yabancının sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geldiği bunlardan ise 849 milyon 663 bin dolar tutarında gelir elde edildiğini kaydeden Prof. Dr. Karl Ludwig Resch son yıllarda Türkiye'nin sağlık turizminde gözle görülür bir büyüme yaşadığını kaydetti. Türkiye'nin, sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını, gerek başarılı operasyon oranı gerekse jeopolitik konumu ile dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişinin geniş bir yelpazede sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Prof. Dr. Resch, Marmaris gibi, denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir bölgede alternatif tedavi yöntemleri sağlayan bir proje yapılmasını oldukça kıymetli bulduğunu söyledi.

Termal Uzmanı Prof. Dr. Karl Ludwig Resch Marmaris'te incelemelerde bulundu: Türkiye termal sularını değerlendirirse bu alanda dünyanın merkezi olur

"BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KAPSAMLI VE EN BÜYÜK TESİS"

Kızılbük Thermal Wellness Resort'ü gezdikten sonra açıklama yapan Prof. Dr. Resch, bügüne kadar gördüğü en kapsamlı ve en büyük tesisi incelediğini belirterek, "Ben bugün beni heyecanlandıran yeni bir proje ile tanıştım. Burası bugüne kadar gördüğüm en büyük ve en kapsamlı tesis. Burası sadece denizin keyfini çıkartacağınız ve tatil yapacağınız bir yer değil, yıl boyunca gelip termal suyun keyfini çıkarabilirsiniz. Bu suyu yılda bir kere ziyaret etmeniz sizin sağlığınız için iyi olacaktır. Ben ikna edildim ve eminim bu projenin Türk termal su turizmi endüstrisinde yeni bir sayfa açılmasını sağlayacak. Bu termal tesis faaliyete geçtiğinde hiç şüphem yok, Almanların da bu tesisi ziyaret edeceğine eminim" dedi.

Termal Uzmanı Prof. Dr. Karl Ludwig Resch Marmaris'te incelemelerde bulundu: Türkiye termal sularını değerlendirirse bu alanda dünyanın merkezi olur

Kaynak: Haberler.com / Turizm

Marmaris Türkiye Termal Güneş Turizm Sağlık Ekonomi Haberler

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