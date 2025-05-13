TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı ne olacak?

2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı için ilk veriler ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla şekillenmeye başladı. 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı Temmuz ayında kesinleşecek. Ancak mevcut veriler ışığında yapılacak tahminler, emeklilerin alacağı zam konusunda ipuçları veriyor. Peki, 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı ne olacak?

TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Mayıs ayında enflasyonun %2,20, Haziran ayında ise %1,70 olması bekleniyor. Bu tahminler gerçekleşirse, 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yaklaşık %17,82 seviyesine yükselecek.

EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 4 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı şimdiden %13,36 olarak hesaplandı.