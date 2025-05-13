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TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı ne olacak?

TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı ne olacak?
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2025 Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte milyonlarca emeklinin maaşları yeniden belirlenecek. "2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı ne olacak?" sorusu, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, En düşük emekli maaşı Temmuz 2025'te kaç TL olacak?

2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı için ilk veriler ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla şekillenmeye başladı. 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı Temmuz ayında kesinleşecek. Ancak mevcut veriler ışığında yapılacak tahminler, emeklilerin alacağı zam konusunda ipuçları veriyor. Peki, 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı ne olacak?

TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Mayıs ayında enflasyonun %2,20, Haziran ayında ise %1,70 olması bekleniyor. Bu tahminler gerçekleşirse, 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yaklaşık %17,82 seviyesine yükselecek.

TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı ne olacak?

EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 4 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı şimdiden %13,36 olarak hesaplandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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