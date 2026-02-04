Haberler

Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil

Güncelleme:
Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına transfer etti. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Kante, bugün İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kante'yi karşılamaya araçlarıyla gelen taraftarlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

  • Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
  • N'Golo Kante, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne saat 21.30'da geldi.
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı Kante'yi karşılamak için toplandı ve araçlar yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

KANTE İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Kante, bugün saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

BİNLERCE TARAFTAR HAVALİMANINA AKIN ETTİ

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Kante için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı yer aldı. Kendi imkanlarıyla havalimanına giden taraftarlar, belirlenen alana sığmakta zorlandı.

1 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Ayrıca Kante'yi karşılamak için şahsi araçlarıyla havalimanına gelen araçların yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturduğu, taraftarların camlardan çıkarak Kante ile özdeşleşen müzikle dans ettiği görüldü.

Allah akıl fikir versin

Haber YorumlarıTomarzalı:

Seneye sessiz sedasız Mutfaktan uğurlarsınız!!!!

