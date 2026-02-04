Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına transfer etti. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Kante, bugün İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kante'yi karşılamaya araçlarıyla gelen taraftarlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
KANTE İSTANBUL'A GELDİ
Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Kante, bugün saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
BİNLERCE TARAFTAR HAVALİMANINA AKIN ETTİ
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Kante için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı yer aldı. Kendi imkanlarıyla havalimanına giden taraftarlar, belirlenen alana sığmakta zorlandı.
1 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Ayrıca Kante'yi karşılamak için şahsi araçlarıyla havalimanına gelen araçların yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturduğu, taraftarların camlardan çıkarak Kante ile özdeşleşen müzikle dans ettiği görüldü.