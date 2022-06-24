Tediye ne zaman yatacak? Kamu işçilerine 2022 yılında yapılacak ek ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Tediye ne zaman yatacak? Tediye kimlere verilir? Tediye nedir? İşte detaylar...

TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Karara göre, kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da, diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir" ifadesini kullandı.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TEDİYE NEDİR?

Tediye kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup "para ya da benzeri bir şeyi verme ya da ödeme" anlamına gelmektedir. Tediye, genel ve katma bütçesine sahip olan kamu kurumları, sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası devlete ait olan kurumlar, şirketler ya da belediyelerde görev yapmakta olan, çalışan işçi sınıfına giren, çalışan personele ya da herhangi bir ücret sistemi göz ardı edilerek her yıl adına bir aylığa denk bir biçimde devlet tarafından verilen ikramiye ödeneğine denmektedir.

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