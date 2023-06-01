TCG Nusret Müze Gemisi'ne Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Milli Savunma Bakanlığı, İnebolu Limanı'nda bulunan TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi. TCG Nusret Müze Gemisi, İnebolu Limanı'nda her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle liman ziyaretine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, İnebolu Limanı'nda bulunan TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TCG Nusret Müze Gemisi, İnebolu Limanı'nda her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle liman ziyaretine devam ediyor.

TCG Nusret, 20 Haziran'a kadar Marmara ve Karadeniz liman ziyaretlerini sürdürecek.