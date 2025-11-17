TCDD PERSONEL ALIMI VE KADRO DAĞILIMI 2025: TCDD 780 personel alımı başvuru ne zaman ve şartları neler? TCDD personel alımı kimler başvurabilir?

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Resmî Gazete'de yayımlanan ilan ile toplam 780 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, Türkiye genelindeki TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile yapılacak. Bu süreç, hem adaylar hem de sektör için büyük önem taşıyor. Alımların 346'sı noter huzurunda kura çekimi, 434'ü ise sözlü sınav ile tamamlanacak. Başvurular ise yalnızca İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, TCDD 780 personel alımı başvuru ne zaman ve şartları neler? TCDD personel alımı kimler başvurabilir? TCDD personel alımı ve kadro dağılımına dair tüm detaylar haberirimizde....

TCDD 780 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

TCDD işçi alımı başvuruları, 21 Kasım'a kadar Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek ve İŞKUR tarafından oluşturulan listeler doğrultusunda sonraki aşamalar ilerleyecek.

Başvuruların ardından;

Kura çekimi tarihleri ve yerleri,

Sözlü sınav tarihleri ve sınav merkezleri,

Evrak teslimi ile ilgili bilgiler,

Sınav ve kura sonuçları,

TCDD'nin resmi internet sitesinde ( http://www.tcdd.gov.tr/ ) ilan edilecek.

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TCDD tarafından yayımlanan ilana göre, alınacak personel pozisyonları tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer alıyor. Bu nedenle pozisyonlara yalnızca erkek adaylar başvurabilecek.

Diğer genel başvuru şartları ve detaylar ise İŞKUR'un ilanı üzerinden adaylara duyurulacak. Başvuru sırasında adayların belgelerini ve başvuru kriterlerini eksiksiz şekilde sağlaması önem taşıyor.

TREN TEŞKİL İŞÇİSİ TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tren teşkil işçisi de dahil olmak üzere tüm TCDD işçi alımları için süreç şu şekilde işliyor:

Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden yapılır.

İŞKUR tarafından oluşturulan aday listeleri, başvuruların kabul edilip edilmediğini belirler.

Kura çekimi veya sözlü sınav tarihleri TCDD'nin resmi internet sitesinde yayımlanır.

Adaylar, belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri teslim eder ve sınav/kura aşamalarına katılır.

Bu adımların eksiksiz takip edilmesi, başvurunun geçerli sayılması açısından kritik öneme sahip.

TCDD PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlan kapsamında yer alan pozisyonlar erkek adaylar için uygundur.

Adayların başvuru yapabilmesi için İŞKUR'da ilan edilen kriterleri karşılaması gerekir.

Başvuru şartları, pozisyonun tehlike sınıfı ve görev tanımına göre değişiklik gösterebilir.

Bu nedenle adayların hem TCDD hem de İŞKUR tarafından yayımlanan resmi duyuruları yakından takip etmesi önerilir.

TCDD PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

Kura ile alınacak kadrolar (346 kişi):

Vinç operatörü

Demir yolu hattı bakım ve onarım işçisi

Raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı

Elektrikçi

Kaynakçı

Tezgah operatörü

Elektronik işçisi

Sözlü sınav ile alınacak kadrolar (434 kişi):

Demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü

Demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü

Kura ve sözlü sınav tarihleri ile diğer detaylar, TCDD'nin resmi internet sitesinde duyurulacak.