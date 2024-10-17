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Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı?

Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı?
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Tan Kesler görevinden ayrıldı. Peki, Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı?

Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Tan Kesler görevinden ayrıldı. Peki, Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı? Detaylar...

TAN KESLER HULL CİTY'DEN NEDEN AYRILDI?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de, kulüp CEO'su Tan Kesler ile yollar ayrıldı. Kesler, 2022 yılından beri bu görevi yürütüyordu.

Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı?

İngiliz ekibi, kulüp CEO'su Tan Kesler ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Tan Kesler ile karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Kesler'e gelecek için en iyisini diliyoruz. Zamanı geldiğinde konuyla ilgili taraftarlarımıza detaylı bilgi verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Tan Kesler, 2022 yılından beri Acun Ilıcalı'nın takımında bu görevde bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde hazırlık maçı için Antalya'ya geldiklerinde açıklamalarda bulunan Kesler, Öncelikle hedeflerinin her zaman Premier Lig'e çıkmak olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan "Dolasıyla bu sene de aynı yoldayız. Ciddi bir şekilde değişim içerisindeyiz. Bu adaptasyonun bittiği noktada, ligin son bölümünü üst sıralarda tamamlayıp, çıkmaya en büyük adaylardan biri olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hull City ve Maribor'un ardından üçüncü bir takım satın almanın hedeflerinin arasında olup olmamasının sorulması üzerine Tan Kesler, "Aslında bunu Acun Bey'e sormamız gerekir. Çünkü o bizim liderimiz. Dolasıyla onun bir vizyonu var. Biz de o vizyonu takip ediyoruz. Gün yoğunluğunu hafifletmeye çalışıyoruz. Sağolsun o da bize güveniyor, inanıyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Sadece ben değilim, o ekibin tamamına çok güveniyor. Fikir ve geliştirme alanı sağlıyor. Türkiye konusuna gelince, zaten yoğun bir mesai harcıyor. Biz de onun yoğunluğunu hafifletme olarak Hull City ve Maribor takımlarını yeterince başarılı kılıp onun iş yükünü almaya çalışıyoruz. Üçüncü kulübü şu anda planlamadık. Bir gün olur ya da olmaz diye yorum yapmam çok doğru olmaz. Çünkü kendisi buna karar veriyor. Yapısı gereği herkese destek olmak istediği için Türkiye'de birçok kulüple konuştuğunu biliyorum. Birçok kulübün oyuncusuyla ilgili onları bize kazandırmak istediğini biliyorum. Türk futbol ekonomisine destek olmak istediğini de biliyorum. Acun Bey'in Türk futboluna hizmeti her zaman olacaktır" yanıtını vermişti.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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