TAB Gıda'nın uzun süre beklenen halka arzı sonuçları nihayet açıklandı. Hatırlatmak gerekirse, talep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşmişti. Şimdi ise TAB Gıda halka arz sonuçları resmi olarak kamuoyuna duyuruldu. Peki TAB Gıda kaç lot verdi? TAB Gıda borsada ne zaman işlem görecek, halka arz sonuçları neler? İşte detaylar…

TAB Gıda kaç lot verdi? TAB Gıda borsada ne zaman işlem görecek, halka arz sonuçları neler?

TAB Gıda kaç lot verdi? Merak konusu oldu. TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, TAB Gıda borsada ne zaman işlem görecek, halka arz sonuçları neler? İşte detaylar…

TAB GIDA KAÇ LOT VERDİ?

Tab Gıda arzına 5.185.061 yatırımcı katıldı ve 4.949.462 yatırımcıya pay dağıtımı oldu. Yatırımcı başına 8-9 adet pay dağıtımı yapılmış oluyor.

TAB GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK, HALKA ARZ SONUÇLARI NELER?

TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TAB Gıda Halka arz sonuçları için KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket'in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.