Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 126. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! - Haberler

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SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor All Star yarışması 126. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 126. bölümde seyirciyi neler bekliyor merak konusu oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ!

SURVİVOR HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Seyircileri yayınlandığı her sezon ekran başına kilitleyen Survivor All Star, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8 ekranlarına geliyor. Survivor saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR 126. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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