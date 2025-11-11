Yeni sezon için geri sayım başladı! Ekranların en çok izlenen ve en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2026, yine adrenalin dolu bir maceraya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da izleyiciler, "Survivor ne zaman başlayacak?" ve "Survivor 2026 kadrosu yarışmacıları kimler?" sorularının yanıtını merak ediyor. Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma, güçlü kadrosu ve yeni format detaylarıyla şimdiden gündemde. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosu yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon için heyecan her geçen gün artarken, Survivor 2026'nın yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş sezonlara bakıldığında, programın genellikle ocak ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 2025, 1 Ocak Cuma günü ekranlara gelmişti. Bu nedenle, Survivor 2026'nın da Ocak 2026'nın ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre yeni sezon hazırlıkları Dominik Cumhuriyeti'nde hızla devam ediyor. Programın çekim süreci genellikle aralık ayının son haftasında başlıyor ve yayın takvimi bu doğrultuda oluşturuluyor. Survivor 2026'nın da önceki yıllarda olduğu gibi ocak ayında başlayıp haziran ayında final yapması öngörülüyor.

Henüz resmi yayın tarihi açıklanmadığı için izleyiciler, Acun Medya ve TV8'in resmi duyurusunu bekliyor. Resmi tarih belli olduğunda haber güncellenecek.

SURVIVOR 2026 KADROSU YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu yıl da "Ünlüler – Gönüllüler" formatında yapılacak yarışma için açıklanan isimler izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte şu ana kadar açıklanan yarışmacılar ve Survivor 2026 kadrosuna dair bilinen detaylar:

RESMİ OLARAK AÇIKLANAN İSİMLER

Bayhan Gürhan – Ünlü şarkıcı, Acun Ilıcalı tarafından yapılan duyuruyla Survivor 2026 kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk isimlerden biri oldu.

Keremcem – Şarkıcı ve oyuncu Keremcem de Survivor 2026'nın "Ünlüler" takımında yer alacak.

Dilan Çıtak Tatlıses – İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Survivor 2026'nın dikkat çeken isimlerinden biri olarak açıklandı.

Mert Nobre – Eski futbolcu ve yorumcu Mert Nobre de bu sezon Survivor'da yarışacak.

Serhan Onat – Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu Serhan Onat'ın da Survivor 2026 kadrosuna katıldığını duyurdu.

Bu isimlerle birlikte Survivor 2026 Ünlüler Takımı giderek şekillenmeye başladı. Gönüllüler kadrosundaki yarışmacılar ise önümüzdeki haftalarda açıklanacak.