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SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı ve kim elendi?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı ve kim elendi?
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Survivor 2025'in son bölümünde, All Star ve Gönüllüler Takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununda büyük bir rekabet yaşanırken, gecenin sonunda ilk eleme adayı belli oldu. Öte yandan, yarışmacılar için duygusal anlar yaşatan iletişim ödülü de büyük bir heyecana sahne oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor 2025'in yayınlanan son bölümünde, All Star Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Zorlu parkurlarda geçen oyunlar izleyicileri ekran başına kilitlerken, takımlar dokunulmazlık oyununda kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Gecenin sonunda ise ilk eleme adayı belli oldu. Aynı zamanda, yarışmacılar için duygusal anlar yaşatan iletişim ödülü de büyük bir heyecana sahne oldu. Aileleriyle iletişim kurmak isteyen yarışmacılar, ödülü kazanabilmek adına tüm güçleriyle yarıştı. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025'in 17 Mart 2025 tarihli son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda geçen mücadelede, Gönüllüler takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı ve kim elendi?SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2025'in heyecan dolu son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele verdi. Zorlu parkurlarda geçen oyunun ardından dokunulmazlığı kaybeden taraf All Star Takımı oldu. Takımın mağlubiyeti sonrası gerçekleştirilen ada konseyinde, eleme potasına gidecek ilk isim belli oldu. Yapılan oylamalar sonucunda, All Star Takımı'ndan haftanın ilk eleme adayı Sedat Kapurtu olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte, Survivor'da eleme haftası resmen başlamış oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı ve kim elendi?Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz gölümlerde ise, erkek yarışmacılar arasında gerçekleşen düello maçları sonucunda, Efecan Dianzenza adaya en son veda eden isim olmuştu. ?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı ve kim elendi?Survivor iletişim ödülünü kim kazandı

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2025'in son bölümünde yarışmacılar, büyük önem taşıyan iletişim ödülü için parkura çıktı. Hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir mücadeleye sahne olan oyunun sonunda kazanan takım Gönüllüler oldu. Zorlu parkurların ardından galibiyete ulaşan Gönüllüler Takımı, bu özel ödül sayesinde sevdikleriyle iletişim kurma fırsatı yakaladı. Uzun süredir ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, kazandıkları ödülle büyük bir moral depoladı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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