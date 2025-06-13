SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİM OLDU? Survivor son bölümde finale kim kaldı, kimler kazandı, kim elendi?

SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİM OLDU? Survivor son bölümde finale kim kaldı, kimler kazandı, kim elendi?
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Survivor All Star 2024 sezonu final heyecanıyla sona erdi ve izleyicilerin merakla sorduğu "Survivor finalistleri kim oldu?" sorusu yanıtını buldu. Zorlu geçen mücadelelerin ardından finale kalan yarışmacılar ve şampiyon olan isim belli oldu.

"Survivor finalistleri kim oldu?" sorusu, büyük finale doğru adım adım ilerleyen yarışmanın takipçileri için en önemli sorulardan biriydi. Survivor All Star 2025'te finale kalan üç yarışmacı nefes kesen oyunlar sonrası belli oldu. Peki, Survivor finalistleri kim oldu? Survivor son bölümde finale kim kaldı, kimler kazandı, kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR 1. FİNALİST KİM OLDU?

İstanbul'da canlı yayında oynanan düelloda ilk turda Batuhan-Adem eşleşmesi yapıldı. İlk atışı Batuhan kazandı. Son turda ise Volkan'ı yenen Batuhan, Survivor 1. finalisti oldu.

SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİM OLDU? Survivor son bölümde finale kim kaldı, kimler kazandı, kim elendi?

SURVIVOR 2. FİNALİST KİM OLDU?

2. finalistin belirleneceği Volkan ve Adem mücadelesinde de nefesler tutuldu. Atışların önemli olduğu parkurda yarışmacılar kazanmak için adeta canını dişine taktı.

SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİM OLDU? Survivor son bölümde finale kim kaldı, kimler kazandı, kim elendi?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Yarı finalde rakiplerine yenilen Volkan, şampiyonluk hayaline veda ederek, yarı finalde Survivor'dan elendi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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