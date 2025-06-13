SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİM OLDU? Survivor son bölümde finale kim kaldı, kimler kazandı, kim elendi?

"Survivor finalistleri kim oldu?" sorusu, büyük finale doğru adım adım ilerleyen yarışmanın takipçileri için en önemli sorulardan biriydi. Survivor All Star 2025'te finale kalan üç yarışmacı nefes kesen oyunlar sonrası belli oldu. Peki, Survivor finalistleri kim oldu? Survivor son bölümde finale kim kaldı, kimler kazandı, kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR 1. FİNALİST KİM OLDU?

İstanbul'da canlı yayında oynanan düelloda ilk turda Batuhan-Adem eşleşmesi yapıldı. İlk atışı Batuhan kazandı. Son turda ise Volkan'ı yenen Batuhan, Survivor 1. finalisti oldu.

SURVIVOR 2. FİNALİST KİM OLDU?

2. finalistin belirleneceği Volkan ve Adem mücadelesinde de nefesler tutuldu. Atışların önemli olduğu parkurda yarışmacılar kazanmak için adeta canını dişine taktı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Yarı finalde rakiplerine yenilen Volkan, şampiyonluk hayaline veda ederek, yarı finalde Survivor'dan elendi.