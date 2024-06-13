Survivor All Star'ın İstanbul'daki büyük finalinde, Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda düelloda karşılaşacak. Canlı yayında yapılacak olan düello oyununda kazanan Survivor All Star şampiyonu olarak kupayı kaldıracak. Peki, Survivor finale kim kaldı? 2024 Survivor finalistleri kim?

SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Survivor All Star'da finale adını yazdıran isimler Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda oldu.

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Final heyecanı TV8 ekranlarında saat 20:00'da başlayacak. Survivor finali 2024 İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Seda, "Çok güzel bir hayaldi benim için gerçek oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki atış seçmek büyük bir avantaj. Ben bu şampiyonu bugün yenebildiysem büyük bir dezavantajı atış seçememesi oldu. O yüzden Atakan'ı kutluyorum. Atış seçseydi hiçbir şey kolay olmayacaktı. O efsane bir yarışmacı. Efsane bir şampiyon ve arkadaş" dedi.

Atakan "Olaya şöyle bakıyorum. Bir şeyi sadece istemen yetmez onun da seni istemesi gerekiyor. Ben şampiyonluğu istedim, bunun için savaştım. Evet sonradan geldik atış seçemedim, dezavantajlı bir şekilde buraya geldim. Ama atış seçeceğimi bilseydim da yine istatistiği kovalamazdım. Ben sonuçtan değil savaşmaktan zevk alıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Hak eden şampiyon olacak. Bugün bekleneni veremedim. Nasip, gerçekten buna böyle inanıyorum. Sevenlerimden özür diliyorum. Bir şampiyon gibi veda edemedim. Herkese çok çok teşekkür ediyorum, benden bu kadar" ifadelerini kullandı.