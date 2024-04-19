Ezgi Avcı kimdir? Survivor Ezgi Avcı kaç yaşında, nereli?

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EZGİ AVCI KİMDİR?

Ezgi Avcı, 1995 yılında İstanbul da doğmuştur. 2013 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında yer alan Ezgi Avcı bu yarışmada 3. olmuştur. Yarışmadan sonra mankenlik yapmaya başlayan Ezgi Avcı eğitimini Florida da İşletme okuyarak tamamlamıştır.

Yurt dışı danışmanlığı yapmak istiyor bu sebepten kendi şirketini kurmayı planlıyor. 1,79 boyunda ve 57 kilo ağırlığında olan Ezgi Avcı bu sezon Survivor 2016 Ünlüler takımında yarışıyor.

2013 senesinde Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan isimlerden birisi olan Ezgi Avcı, yarışmayı üçüncü olarak bitirmiş ve o dönem pek çok yapımcının da ilgisini çekmiştir. Müsabaka sonrasında bir müddet manken ve model olarak çalışmalar yapan başarılı isim, eğitimine devam etmek üzere Türkiye'den ayrılmış, ABD'ye gittiğinde Florida'da işletme eğitimi almıştır.