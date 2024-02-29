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Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler?

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Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler? Tansiyonun düşmediği Survivor All Star'da Pınar'a şiddet uygulayan Sema diskalifiye oldu. Pınar'ı kardeşi, kadına şiddete gülündüğünü belirterek "Empati yapamayacak kadar insanlıktan çıktığınız bildiğim için umarım bir gün çekirdek ailenizden birisi bunu yaşar da anlarsınız" dedi. Pınar'ın eşi ise "Söz her zaman sahibine aittir.

Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da gerilim dolu mücadele devam ederken Sema ve Pınar arasında ipler koptu. Sema, daha önce birçok kez tartıştığı Pınar'a şiddet uygulayınca yarışmadan diskalifiye edildi. Pınar'ın eşi ve kardeşi de günlerdir yaşanan kadına şiddete gülündüğünü ve sessiz kalındığını belirterek veryansın etti.

PINAR SAKA'NIN KARDEŞİ NE DEDİ?

Pınar Saka'nın erkek kardeşi yaşanan şiddetten dolayı insanların gülerek alay etmesi tepki gösterdi. Instagram hesabından sitem eden Hakan Saka şu ifadeleri kullandı: "Belli bir kesim hariç bütün ülke bir olmuş. Sosyal medyada etkileşim uğruna televizyonda bir kadına atılan tekmelere, yumruklara gülüyor. Sesimizi çıkarmayalım dedik ama sustukça yemediğimiz hakaret, küfür kalmadı ve sabrımız taştı. Bu konuyla eğlenen, 'oh iyi olmuş' diyen istisnasız herkes Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından biri olan 'Kadına şiddeti' şu anda alenen destekliyor."

PINAR SAKA'NIN EŞİ NE SÖYLEDİ?

Pınar'ın eşi Erhan Seçkin ise "Söz her zaman sahibine aittir. Küfürlerinizin şimdilik konuğu biziz. İleride ismimizi bile düşünerek hatırlayacağınız zamanda kim bilir hangi isimler konuk olacak. Ben devlet sanatçılığına, eşim de üst düzey yöneticilik hayatına devam edecek. Ama siz çekirdek çıtlarken yine birilerine küfürler yağdıracaksınız. Sizin yapınız bu, maalesef ki bundan besleniyorsunuz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Survivor'ın önceki akşam yayınlanan bölümünde Sema Aydemir, "Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen" diyerek Pınar'ın yanına geldi. Pınar da "Sana mı soracağım?" cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı. Sema, "Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma" derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat attı. Sema araya giren arkadaşlarına "Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?" dedi. Pınar da "Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece" cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.

Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler?

Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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