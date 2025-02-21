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SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da düello oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da düello oyununu kim kazandı?
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Survivor 2025'in son bölümünde, heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve elenen yarışmacı belli oldu. Peki, bu hafta Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve adaya veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımının yarış heyecanı ile gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede oyunu hangi takımın kazandığı ve kimin elendiği ise kısa süre içerisinde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2025'de kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 ŞUBAT?

Survivor All Star'da yapılan düello mücadelelerinin ardından Mehmet ve Efecan, kesin eleme adayları olarak belirlendi. 21 Şubat 2025 Cuma günü, son düello oyununun tamamlanmasıyla birlikte bu iki yarışmacı arasından adaya veda eden isim netlik kazanacak.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da düello oyununu kim kazandı?Survivor 2025 eleme

SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI 20 ŞUBAT?

Düello mücadelelerinde Sedat, Batuhan, Yunus Emre, Poyraz ve Doğuş üstün performans sergileyerek rakiplerini mağlup etti. Zorlu ve heyecan dolu karşılaşmaların ardından bu beş yarışmacı, elemeye veda ederek adada kalmayı başardı ve yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da düello oyununu kim kazandı?Survivor 2025 kim elendi

20 ŞUBAT SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ NASIL?

Eleme düellosunda Poyraz - Doğuş ve Yunus Emre - Efecan eşleşmeleri gerçekleşti. Poyraz ve Yunus Emre, rakiplerine üstünlük sağlayarak eleme potasından çıkmayı başardı. Daha sonra Doğuş ve Efecan karşı karşıya geldi ve bu mücadelede Doğuş galip gelerek eleme hattından kurtuldu. Sedat ve Batuhan arasındaki mücadelede ise Batuhan kazanan taraf oldu. Ardından Sedat ve Mehmet karşı karşıya geldi, bu düellodan ise Sedat galip ayrılarak eleme potasından çıktı. Böylece, adaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalan son iki yarışmacı Mehmet ve Efecan oldu.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM! Survivor'da kim elendi? Survivor All Star'da düello oyununu kim kazandı?Survivor 2025

Survivor 2025 All Star'da eleme düellosunun finali 21 Şubat Cuma akşamı oynanacak. Mehmet ve Efecan arasındaki son karşılaşmanın ardından mağlup olan yarışmacı, adaya veda ederek Survivor macerasını noktalayacak.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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