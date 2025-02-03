Survivor büyük ödülü kim kazandı? 3 Şubat Survivor'da potada kimler var?
31 Ocak Cuma günü Survivor 2025'in yayınlanan bölümünde, nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın eleme adayları belli oldu. Gönüllüler takımı, rakiplerine üstünlük sağlayarak dokunulmazlık oyununu kazanırken eleme potasına giden isimler sosyal medyada gündem oldu. Peki, Survivor'da potada kimler var? İşte, detaylar…
Geçtiğimiz akşam 'Yetenek Sizsiniz Survivor' konseptiyle TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımının sanatsal performanslarıyla dikkat çekti. Peki, Survivor'da kim kazandı ve Yetenek Sizsiniz Survivor yarışmasında ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
- Zeynep Alkan
- Serenay Aktaş
- Batuhan Karacakaya
- Adem Kılıç
- İsmail Balaban
- Ayşe Yüksel
- Sema Aydemir
- Barış Murat Yağcı
- Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
- Tuğba Yeni
- Dilşah Kurt
- Batuhan Gökgöz
- Mevlüt Koçak
- Göksu Küçükali
- Adilhan Numan
- Kaan Kazgan
- Kübra Avcı
SURVİVOR 2025 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
- Serenay
- Zeynep
- Tuğba
- Meryem
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor veda eden en son yarışmacı Adilhan oldu.
SURVİVOR'DA BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Yarışmada iki dokunulmazlığı da Gönüllüler takımı kazanırken bir dokunulmazlığı All Star ünlüler takımı kazandı.