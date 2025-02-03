Survivor büyük ödülü kim kazandı? 3 Şubat Survivor'da potada kimler var?

Geçtiğimiz akşam 'Yetenek Sizsiniz Survivor' konseptiyle TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımının sanatsal performanslarıyla dikkat çekti. Peki, Survivor'da kim kazandı ve Yetenek Sizsiniz Survivor yarışmasında ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor 2025'e dair merak edilenler…

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor 2025

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor ünlüler takımı

SURVİVOR 2025 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Serenay

Zeynep

Tuğba

Meryem

Survivor 2025 eleme adayları

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor veda eden en son yarışmacı Adilhan oldu.

Survivor 2025 Adilhan

SURVİVOR'DA BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmada iki dokunulmazlığı da Gönüllüler takımı kazanırken bir dokunulmazlığı All Star ünlüler takımı kazandı.

Survivor 2025 Dokunulmazlık Oyunu