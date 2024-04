Survivor 2024'te heyecan dolu bir eleme gecesi daha yaşandı. 24 Nisan tarihinde yapılan elemelerde adaya veda eden isim Berna Canbeldek oldu. SURVİVOR BERNA KİMDİR? Berna Canbeldek kaç yaşında, nereli, elendi mi? İşte ayrıntılar...

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye'den Almanya'ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin'de yaşamaktadır.

Berna Canbeldek, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılarak geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Ardından Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılan Canbeldek, özellikle 2014'teki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak Survivor 2014'te Sahra ile yaşadığı bir kavga sonrasında diskalifiye edilerek adadan ayrıldı.

Almanca, Hollandaca ve İngilizce gibi dillerde iyi derecede iletişim kurabilen Berna Canbeldek, 2017'de Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve sunulan Boxun Yıldızları programında da ringe çıktı.

2018 yılında da Survivor'a katılan Berna, parkurda yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Berna Canbeldek'in Survivor maceraları hem başarıları hem de yaşadığı zorluklarla dolu bir serüven olarak hatırlanıyor.