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SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu?

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SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? Survivor 2024 Birleşme Partisi'nde düzenlenen şarkı yarışmasının kazananı merak konusu oldu. Yarışmada kimin birinci olduğu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu.

Survivor birleşme partisinde coşku dolu bir atmosferde şarkı yarışması gerçekleşti. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla başlayan gecede konuk şarkıcı Demet Akalın, izleyicileri büyüledi. Yarışmacılar ise şarkı yarışmasında yeteneklerini sergilediler. Jürilerin oylarıyla belirlenen 4 finalist, heyecan dolu finale kaldı. Bu yarışmayı kazanan ve birinci olan isim ise büyük bir başarıya imza attı. SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İşte detaylar...

BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor birleşme partisi, izleyicileri ekrana kilitleyen unutulmaz anlarla dolu. Bu sefer yarışmacılar, şarkı performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Şarkılarını seslendiren yarışmacılar, jüri üyelerinden aldıkları puanlarla derecelerini belirledi.

SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu?

Survivor birleşme partisinde her yarışmacı farklı bir şarkıyla performansını sergiledi. Ardından, jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan 4 yarışmacı finale kaldı. Bu dört finalist Berna, Özgür, Batuhan ve Ogeday oldu.

SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu?

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İlk turda en yüksek puanı alan isim Berna oldu, 26 puanla birinci sırayı aldı. Finale kalan dört yarışmacı, finalde tekrar rekabet ettiler ve birinci kim olacağı merakla bekleniyordu. Ancak seyirci oylamasıyla bir yarışmacı daha finalde yer bulacak. İkinci oylamada en yüksek puanı alan isim Özgür oldu. Böylece birinci sırayı 26 puanla Özgür aldı. İkinci sırayı ise Berna, üçüncü sırayı 20 puanla Batuhan ve dördüncü sırayı ise 19 puanla Ogeday elde etti. Bu sonuçlarla birlikte, yarışmanın birincisi Özgür, ikincisi Berna, üçüncüsü Batuhan ve dördüncüsü ise Ogeday olarak belirlendi.

SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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