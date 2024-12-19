Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuldu
ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlama
Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlaması sonrasın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarındaki düşüşü de beraberinde getirdi. 15-20 bin TL bandındaki kiraların 10 bin TL'ye kadar düştüğü ilçede, 2 milyon TL'ye satılan evler de 1,5 milyon TL oldu.

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası başlayan tersine göç, emlak fiyatları ve kiralardaki düşüşü de beraberinde getirdi.

İLÇEDE NÜFUS İKİYE KATLANDI

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren ülkesini terk eden Suriyeliler, sınır komşusu Hatay ve ilçelerinde yoğunluk oluşturdu. Resmi rakamlara göre 60 bin Suriyelinin göç ettiği Reyhanlı ilçesinin nüfusu 115 bine ulaştı. Yoğun talep nedeniyle emlak fiyatları ve kiralar ikiye katlandı. Ortalama kira bedeli aylık 20 bin, ev fiyatları da 2 milyon liraya ulaştı. 8 Aralık'ta Esad rejimini yıkmasıyla tersine göç başladı. Ev ve iş yerlerini boşaltan Suriyeliler bu defa da fiyatların düşmesine neden oldu.

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira

KİRA FİYATLARINDA YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Emlakçılık da yapan Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, 15-20 bin lira bandındaki kira fiyatlarının 10 bin liraya kadar düştüğünü söyledi. Sakin, "Savaştan sonra ev sahipleri aylık 10 bin liraya kiraya vermiyordu. Şimdi Suriyeliler ülkelerine gitmeye, evlerini ve iş yerlerini devretmeye başladı. Herkes yavaş yavaş Reyhanlı'yı terk ediyor. 2 milyon liraya satılan evler şimdilerde 1 milyon 500 bin liraya kadar düştü. Daha önce 2 milyon liraya aldığı evi aynı fiyata satmaya razı olanlar var ama müşteri yok" diye konuştu.

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira

"KİRACI BULAMAZ HALE GELDİK"

Emlakçı Mustafa Saçar, "Daha önce kiracılara ev bulamazken şimdi kiracı bulamaz hale geldik" dedi.

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira

Suriyelilerden boşalan evlerini kirayı vermek için emlakçıları dolaşan Yakup Göksu da fiyatların yarı yarına düştüğünü ancak kiracı bulamadığını söyledi.

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Emlak
img

HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
img

İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
img

Lüks hayatlarına devam eden Polatlar hakime dert yandı
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Döndüklerine gerçekten inanan var mı?

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkenan koç:

ziyaaaaaaa. yalannna bak yalana akyalaklar sizi

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTwister:

hep yalan..

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ama büyük şehirlerde hala trafik tıkanıyor kiralar dahil her şey zamlanıyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtes Görel:

türkiye genelinde giden toplam 1700 kişi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Akcan:

Beter olun fırsatçılar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para davasında Polat çifti şirketlerinin peşinde
Lüks hayatlarına devam eden Polatlar hakime dert yandı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı
Olay hakem yine rahat durmadı
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.