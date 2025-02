Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat Cuma Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 21 Şubat Cuma tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 21 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

21 Şubat SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online 21 Şubat Cuma Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 21 Şubat 2024 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 21 Şubat 2024 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 21, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye *havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

21 Şubat 2024 10 NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.