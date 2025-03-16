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Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu

Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK'nın deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmesiyle Adana Demirspor'un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. 4 sezondur ligde mücadele eden Adana temsilcisi, çeşitli sebeplerden dolayı aldığı 12 puan silme cezası nedeniyle -2 puanla son sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Çaykur Rizespor ile Bodrum FK arasında oynanan karşılaşmanın sonucunda lige veda eden ilk takım belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR LİGE VEDA ETTİ

Adana Demirspor'un BAY geçtiği Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK deplasmanda Rizespor'u 2-0 yendi ve yeşil-beyazlı ekip puanını 30'a yükseltti. Bu sonuçla matematiksel olarak yoluna Süper Lig'de devam etme şansı kalmayan Adana Demirspor ligin bitimine 10 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

-2 PUANLA SON SIRADA

Adana Demirspor, çeşitli sebeplerden aldığı puan silme cezaları nedeniyle -2 puanla 19. sırada yer alıyor. Ligin dibine demir atan Adana temsilcisi, bu sezon yalnızca 2 kere galip geldi. 4 beraberlik yaşayan Akdeniz temsilcisi 20 maçta ise mağlup oldu.

4 SEZON SÜPER LİG'DE KALDILAR

Adana Demirspor 1994-95 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 2021-22 sezonunda geri dönmüş ve hasreti sona erdirmişti. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarını 1. Lig Play-Off hattında tamamlayan Akdeniz ekibi arka arkaya mağlup olmuş ve Süper Lig'e yükselememişti. 2020-21 sezonunda vites arttıran Mavi Şimşekler, Samet Aybaba yönetiminde 1. Lig'i 70 puanla şampiyon tamamlayarak Süper Lig biletini kapmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Süper Lig
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