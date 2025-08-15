Süper Lig 2. hafta maç takvimi! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig'in heyecanı 2. hafta ile devam ediyor. Futbolseverler, "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı ne zaman?" sorusunu yöneltirken, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2. haftada görev alacak hakemleri açıkladı.
"Süper Lig 2. hafta hakemleri belli oldu" duyurusuyla birlikte, futbolseverler hem takımlarının maç saatlerini hem de karşılaşmaları yönetecek isimleri merak etmeye başladı. Bu hafta Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe zorlu mücadelelere çıkacak. Futbolseverlerin merak ettiği "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?" sorusu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı resmi takvimle birlikte yanıt buldu. İşte 2. hafta maçları ve düdük çalacak hakemler...
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün:
21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe-Fenerbahçe: Yasin Kol
17 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cihan Aydın